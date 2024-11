“Msc Cruise Division è in prima fila nel Mediterraneo, nel Nord Europa e in Sud America. Ora stiamo lavorando per crescere negli Usa. La nostra partita ce la giochiamo con Royal Caribbean e il gruppo Carnival”. A dichiararlo è Leonardo Massa, da quest’anno vice presidente per il sud Europa della divisione crociere del gruppo Msc.

Il primo cambio pelle del gruppo è quindi già in corso. Nella galassia di trasporti intermodali del gruppo napoletano (di cui fa parte anche Italo), la divisione crociere sta infatti assumendo sempre più una sua struttura autonoma: “Ormai abbiamo 2 brand per 3 segmenti di mercato – ha aggiunto Massa -. Msc per le crociere tradizionali, lo yacht club delle navi Msc, destinato all’up level, e infine Explora Journey per il mercato del lusso”.

La sfida più grande resta comunque quella con il mercato statunitense, e infatti ad aprile 2025 Msc sarà impegnata nel varo della nuova nave World America, ed entro l’estate con l’apertura del nuovo terminal croceristico a Miami, un investimento di 400 milioni di euro in collaborazione con Fincantieri.