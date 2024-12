Master Explorer, due ingressi nel team commerciale

Nuovi ingressi nel team commerciale di Master Explorer. Dopo l’inserimento un anno fa di Bruno Normanno e Stefano Convertini in qualità di area manager, è la volta di Adriano Bertolini, sales promoter con un background presso operatori come Veratour e Alpitour, a cui verrà affidata un’area strategica che include Piemonte, Liguria e Toscana e di Filippo Di Marzo, da tempo nel settore come sales account di realtà come African Explorer e Volonline, che gestirà il mercato siciliano e quello della provincia di Reggio Calabria.

“Con questa decisione, vogliamo accompagnare e ottimizzare la crescita che riguarda il nostro portfolio di prodotti e servizi in aree con forte potenziale – spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer –. Dal tour operating tradizionale alla nuova versione del portale b2b Prenotando, in arrivo a brevissimo, fino al business travel, tutti i nostri segmenti di business meritano un presidio attento e continuo. Sono certo che Bertolini e Di Marzo ci saranno di grande aiuto nel posizionamento commerciale di Master Explorer nelle regioni di loro competenza”.

I nuovi sales representative avranno modo di confrontarsi subito con gli ultimi giorni della promo Master Explorer che garantisce il 18% di commissione per prenotazioni fino a fine dicembre e che riguarda tutte le partenze tour operating del 2025. Un’iniziativa che, grazie ad una risposta eccezionale del trade, sta impattando in maniera significativa sulle vendite soprattutto dei prodotti a lungo raggio, che registrano un +80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in particolare Stati Uniti e Giappone.