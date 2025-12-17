Business travel e lungo raggio spingono i risultati di Master Explorer, che chiuderà il 2025 con una crescita complessiva del 41% rispetto all’anno precedente. Il business travel, in particolare, ha registrato un incremento del 60%, grazie alla ripresa degli appalti e alla crescente domanda da parte delle aziende.

“Il 2025 - spiega Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer - ha rappresentato un punto di svolta per il business travel, caratterizzato da una crescente domanda di soluzioni flessibili e integrate. Le aziende non cercano più semplici servizi di viaggio, ma piattaforme capaci di ottimizzare l’intero processo di prenotazione e gestione, riducendo tempi e costi operativi. Master Explorer ha intercettato questa evoluzione investendo in strumenti digitali avanzati e software proprietari come Business Travel by Prenotando, che garantiscono efficienza, scalabilità e una visione strutturata delle priorità”.

Significativo anche l’incremento del segmento leisure, che registra un più 36% grazie soprattutto ai risultati di destinazioni quali Usa e Giappone, cui si aggiungono i segnali interessanti registrati dalle nuove rotte verso il Middle East e il Sud-Est asiatico, che si candidano a diventare mercati di rilievo nei prossimi anni. Bene anche la Turchia, tra i principali focus di prodotto del 2026.

Il rapporto con le adv

“Il prossimo passo per Master Explorer - aggiunge Foggetti - sarà rafforzare le relazioni con le agenzie di viaggi e i principali network, avviando un percorso tanto selettivo quanto incentivante dal punto di vista commerciale. Vogliamo costruire partnership solide e mirate, capaci di generare valore reciproco e di ampliare ulteriormente la nostra capacità di presidiare i mercati strategici. Questo approccio ci consentirà di consolidare la distribuzione, garantendo al tempo stesso nuove opportunità di crescita e un posizionamento ancora più competitivo”.

“Guardando al futuro Master Explorer ha in agenda investimenti mirati a sostenere la crescita e rafforzare la competitività. L’obiettivo - sottolinea il presidente Gaetano Catacchio - è continuare a innovare sul fronte tecnologico e su quello organizzativo, senza rinunciare alla componente relazionale che da sempre caratterizza il nostro brand nel rapporto con trade e corporate”.