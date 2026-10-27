Master Explorer, prorogata fino a fine anno la commissione aggiuntiva per le adv

Master Explorer sostiene le agenzie di viaggi. Mentre registra un buon andamento della domanda sul lungo raggio, in particolare su Stati Uniti, Thailandia e Vietnam, l’operatore annuncia la proroga fino al 31 dicembre 2026 della commissione aggiuntiva del 3%, inizialmente prevista per le prenotazioni confermate entro il 31 ottobre.

L’operatore applica l’incentivo a tutte le prenotazioni confermate entro la nuova scadenza, senza vincoli sulle date di partenza.

“Abbiamo deciso di prolungare questa iniziativa perché crediamo che sostenere la redditività delle agenzie significhi investire concretamente nella crescita dell’intera filiera - spiega in una nota Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. I segnali che stiamo raccogliendo dal mercato sono incoraggianti, soprattutto sulle destinazioni di lungo raggio. Vogliamo accompagnare questo momento positivo offrendo ai nostri partner commerciali uno strumento semplice, immediato e capace di generare valore su ogni prenotazione”.