Master Group: partnership con Guidder Travel per il Brasile

Master Group rafforza la sua presenza in Brasile firmando una partnership strategica con Guidder Travel, uno dei più importanti agenti rappresentanti sudamericani. “Siamo orgogliosamente convinti - annuncia la general manager Monica Accetto - che l’accordo con Guidder Travel, rappresentato da Rodrigo Tobias Ferreira, segni un importante passo avanti nel percorso sull’area decollato in azienda nel 2020”.

Il Brasile è un mercato di grande importanza per l’Italia, che resta una delle prime tre destinazioni scelte in Europa dai brasiliani. “Credo fermamente che l’azienda conquisterà una vasta fetta di clienti nel Paese grazie alla diversità di prodotto offerto da Mgto e dal suo brand di lusso Divinity. In appena 20 giorni di rappresentanza del marchio, infatti, abbiamo già catturato l’attenzione di importanti operatori desiderosi di unirsi a noi”.