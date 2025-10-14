Matthew e Camila McConaughey battezzeranno la nuova Star Princess

Due padrini d’eccezione per la nuova per il debutto della nuova ammiraglia di Princess Cruises. Matthew McConaughey e la moglie Camila Alves battezzeranno a Fort Lauderdale il prossimo 6 novembre Star Princess.

Seconda unità di classe Sphere - costruita interamente in Italia nei cantieri Fincantieri di Monfalcone -, la nave è attualmente impegnata nel Mediterraneo con itinerari da Barcellona.

Dopo la cerimonia del battesimo, effettuerà la sua prima stagione caraibica, per poi raggiungere l’Alaska, dove nel 2026 inaugurerà la sua prima estate tra i ghiacciai.

“Siamo entusiasti che Camila e Matthew McConaughey abbiano accettato di essere i padrini della Star Princess”, ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises. “La loro passione per la vita, l’impegno nel restituire agli altri e l’inconfondibile carisma fanno di loro la coppia perfetta per tenere a battesimo la nostra nuova nave. É un piacere accoglierli nella nostra famiglia”.

Per Camila e Matthew McConaughey è “un onore entrare a far parte della storia di questa compagnia, in qualità di padrini della Star Princess. Quella a bordo delle navi Princess Cruises non è una semplice vacanza: è tempo ben speso insieme alla famiglia e agli amici, è la possibilità di incontrare nuove persone e creare nuovi indimenticabili ricordi”.

Con una stazza lorda di 177.800 tonnellate e una capacità di oltre 4.300 passeggeri, Star Princess è la nave gemella di Sun Princess. A bordo ospita oltre 1.500 cabine con balcone, 30 tra ristoranti e lounge bar, attività esclusive e intrattenimento.

Tra le novità della nave, la Sanctuary Collection, oasi di lusso particolarmente riservata, con ristorante esclusivo, piscina adult only e servizi attentamente selezionati. Ci sono poi The Dome, spazio destinato al relax e all’intrattenimento, il teatro The Princess Arena e The Piazza, cuore architettonico della nave con le sue alte vetrate.