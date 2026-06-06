Mercatini di Natale e avventure nei fiordi in Postale, l’inverno di Giver

Mercatini di Natale, crociere fluviali e avventure nei fiordi a bordo del Postale norvegese. Sono alcune delle esperienze che compongono l’inverno 2026/2027 targato Giver. L’operatore specializzato nelle destinazioni del Nord Europa alza il velo su un ampio ventaglio di novità di programmazione per il periodo delle feste di fine anno.

Nel nuovo catalogo ‘Lapponia e Babbo Natale 2026/2027’, il tour operator rinnova l’offerta su Rovaniemi con voli speciali diretti da Milano Malpensa, in partenza il 5, 8, 27 e 30 dicembre 2026 e il 2 gennaio 2027.

Confermato in programmazione il pernottamento gratuito in hotel a Malpensa per i passeggeri residenti a oltre 250 km dallo scalo milanese.

I viaggi prevedono assistenza in lingua italiana e il supporto del team di accompagnatori Giver.

Il soggiorno a Rovaniemi include l’incontro con Santa Claus, la visita al Villaggio di Babbo Natale, il certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico, l’ingresso al museo Arktikum e la disponibilità dell’abbigliamento termico per tutta la durata del viaggio. A completare l’esperienza, il catalogo propone safari con cani da slitta, escursioni con le renne, uscite in motoslitta, attività sulla neve e programmi serali per l’avvistamento dell’aurora boreale.

Accanto ai soggiorni classici a Rovaniemi, il catalogo valorizza anche una selezione di strutture esclusive tra Rovaniemi e la Lapponia più autentica: Apukka Resort, con sistemazioni in Aurora Glass Igloo Cabin; Jänkä Resort Ylläs, nel cuore della Lapponia finlandese; e le proposte Beana Laponia e Halo Igloos, pensate per chi cerca un’esperienza più raccolta, scenografica e immersiva nel paesaggio artico.

In coda alla programmazione, Giver propone anche la Lapponia svedese con i programmi ad Haparanda, cittadina di frontiera tra Svezia e Finlandia, con sistemazione presso lo storico Haparanda Stadshotell. Un prodotto particolarmente adatto alle coppie, che per le partenze del 5 e 8 dicembre include uno speciale programma con giornata sull’isola di Seskarö, nell’arcipelago della baia di Botnia.

Il Grande Nord

Nel catalogo ‘Il Grande Nord Inverno 2026/2027’, il t.o. prevede partenze con voli diretti Giver da Milano Malpensa per Ivalo il 19, 23 e 27 febbraio, il 3 marzo e il 7 marzo, con soggiorni di 5 giorni nelle aree di Ivalo, Saariselkä e Kiilopää.

Il cuore del catalogo è rappresentato dai soggiorni in Lapponia finlandese con accompagnatore esperto Giver in lingua italiana, abbigliamento termico incluso e un programma di esperienze artiche pensato per vivere il Nord in modo completo.

Novità della programmazione è la navigazione dei fiordi norvegesi a bordo del Postale dei Fiordi. Il tour ‘Magico inverno nei fiordi’ propone, infatti, un itinerario di 5 giorni tra Bergen, navigazione con il Postale da Bergen a Trondheim e Geirangerfjord, con tour leader esperto Giver in lingua italiana e partenze con voli di linea da Milano, Roma e altre città italiane. Le date previste sono il 1° novembre, 4 dicembre, 30 dicembre, 1° febbraio e 25 marzo.

Il programma porta nel cuore della Norvegia invernale, tra città storiche, navigazione costiera e paesaggi iconici dei fiordi. Sono incluse la salita con la funicolare al monte Fløyen, l’escursione al Geirangerfjord e l’escursione sul fiume Nidelva per ammirare Trondheim dall’acqua: un modo diverso di leggere la Norvegia, lontano dall’immaginario solo estivo dei fiordi e più vicino alla luce, ai ritmi e alle atmosfere dell’inverno nordico.

Accanto alla programmazione su Ivalo/Saariselkä e al nuovo prodotto sui fiordi in inverno, il catalogo raccoglie, inoltre, una selezione di tour accompagnati e viaggi in libertà nelle principali destinazioni del Grande Nord: Lapponia e Isole Lofoten, Islanda, Lapponia svedese, Svalbard e Canada in motoslitta.

Ampliata anche la sezione dedicata ai viaggi individuali con itinerari in Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda, fly & drive, viaggi in treno, capitali scandinave e navigazioni lungo la costa norvegese con il Postale dei Fiordi. Completano il catalogo le crociere d’esplorazione, Galápagos e Patagonia, oltre a una sezione dedicata alle crociere fluviali inverno 2026/2027 e all’anteprima estate 2027.

Le crociere fluviali

Novità del catalogo ‘Crociere fluviali Inverno 2026’ è la formula Blocca Prezzo, che consente di fissare la tariffa della crociera al momento della prenotazione, evitando eventuali successivi supplementi tariffari. Il servizio è disponibile con un supplemento di 60 euro per persona e rappresenta un ulteriore elemento di tutela e chiarezza per chi desidera programmare il viaggio con maggiore serenità.

Per questo prodotto l’operatore conferma la formula completa, che include: voli di linea dall’Italia, trasferimenti da e per la nave, sistemazione a bordo nella categoria prescelta, trattamento di pensione completa, visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi, Direzione di Crociera e Staff turistico Giver.

Gli itinerari lungo il Danubio

Lungo il Danubio, Giver propone le crociere a bordo della M/N Vivienne 4 stelle superior. La programmazione prevede itinerari di 5 giorni per i Mercatini di Natale, ponti festivi e Avvento, con partenze dal 4 all’8 dicembre e dal 16 al 20 dicembre, toccando Vienna, Budapest e Bratislava: tre capitali, tre Paesi e un itinerario pensato per vivere l’atmosfera prenatalizia tra mercatini, tradizioni e grandi scenari urbani.

Per le festività natalizie, la Crociera di Natale propone un itinerario di 8 giorni (dal 20 al 27 dicembre) tra Vienna, Dürnstein, Melk, Bratislava e Budapest, includendo anche la Valle del Wachau, tra le più suggestive valli fluviali d’Europa.

La Crociera di Capodanno, dal 27 dicembre al 2 gennaio, conduce invece da Budapest a Vienna, passando per Bratislava, Dürnstein e Melk, con la possibilità di salutare l’arrivo del 2027 in una delle capitali più iconiche del Capodanno europeo.

Gli itinerari lungo il Reno

Accanto al Danubio, il catalogo conferma la programmazione lungo Reno, Meno e Schelda a bordo della M/N Verdi 4 stelle De Luxe, anch’essa proposta in esclusiva per il pubblico italiano.

Per il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, la crociera dei Mercatini di Natale navigherà tra città imperiali tedesche e Alsazia, dal 4 all’8 dicembre, attraversando Francoforte sul Meno, Spira, Strasburgo e Magonza, con visite incluse in lingua italiana e l’assistenza dello Staff Giver.

Per Capodanno, dal 29 dicembre al 3 gennaio, la programmazione si sposterà tra Olanda e Fiandre, con un itinerario che toccherà Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Delft, L’Aja e Anversa.