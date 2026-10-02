Missione Uk: Caldana Caldana Europe Travel con VisitBritain premia le agenzie

L’agenzia Certosa Viaggi di Firenze si aggiudica il contest ‘Missione UK: Operazione Sales Booster’ promosso da Caldana Europe Travel in collaborazione con VisitBritain. La gara si è chiusa il 30 settembre con 95 agenzie in classifica.

“Il meccanismo era semplice - riporta una nota del tour operator -: ogni prenotazione confermata sui tour Caldana Europe Travel in Gran Bretagna faceva guadagnare punti, senza bisogno di iscriversi”. Sul podio della classifica anche le agenzie Freekaribu Travel (Lurago d’Erba) e Oceanya.it – Travel Experience (San Casciano in Val di Pesa).

La prima classificata è stata premiata con ‘Missione Liverpool’ (volo andata e ritorno, due notti in hotel e ingresso al Beatles Museum per due persone), mentre Freekaribu Travel ha vinto ‘Missione Shakespeare’ (volo per Birmingham, treno per Stratford-upon-Avon e ingresso alla Casa di Shakespeare per due persone); Oceanya.it premiata con un buono viaggio Caldana Europe Travel da 500 euro.

“Ringraziamo tutte le agenzie che hanno accettato la sfida - è il commento di Arianna Pradella, direttore commerciale di Caldana Europe Travel -. Con questo contest abbiamo voluto mettere in luce il lavoro quotidiano dei consulenti di viaggio, che per noi restano il canale più prezioso per raccontare una destinazione come la Gran Bretagna. Un grazie anche a VisitBritain, che ha creduto con noi in questo progetto”.

Per quanto riguarda la programmazione invernale, la novità di Caldana Europe Travel è il Tour Londra Exclusive: voli inclusi e accompagnatore in partenza dall’Italia. È una formula che ha riscosso un grande successo di prenotazioni nel corso dell’estate.