Moby allunga la stagione, da domani via alla Genova-Olbia

Per venire incontro alla crescente richiesta dei viaggiatori Moby ha deciso di allungare la stagione della Genova-Olbia, che inizierà domani per protrarsi fino al 3 novembre. La tratta, una delle porte d’ingresso in Sardegna per tutto il Nord Italia e il Nord Europa, sarà operata da tre delle navi più apprezzate della flotta della Balena Blu: Moby Aki, Moby Wonder e Moby Otta.

A bordo è aumentata la proposta di servizi. Da quest’anno, infatti, su Moby Aki e Moby Wonder arriva il wi-fi free e torna anche la possibilità di seguire Sky durante la traversata.

Particolare attenzione è posta alla ristorazione, con i ristoranti gourmet alla carta, ma anche i self service e i punti di ristoro sui ponti, con nuovi menù. Per catturare la fascia dei repeater Moby ha previsto, tra l’altro, un buono sconto del 20% sul viaggio successivo.