Moby aumenta la capienza tra Corsica e Sardegna, entra in servizio Bunifazziu

Moby investe sulle connessioni tra Corsica e Sardegna mettendo in servizio sulla linea fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio il Bunifazziu, nave che assicura maggiore capienza su questa tratta con 530 passeggeri e un garage in grado di ospitare 70 auto.

L’unità sarà in servizio tutto l’anno, assicurerà quattro coppie di corse giornaliere e rispetterà nel periodo invernale gli orari previsti dal contratto di servizio per la continuità territoriale con Regione Sardegna. A disposizione dei passeggeri un’ampia sala per la traversata con un maggior livello di comfort, bar e maxischermo tv.

La madrina della nave sarà Donatella Bianchi, scelta per il suo forte legame con Santa Teresa di Gallura, dove trascorre molto tempo, non solo nella stagione estiva, ed ha sposato un teresino. L’armatore Vincenzo Onorato, che di Bonifacio è anche cittadino onorario, spiega: “L’impegno della Moby e soprattutto della famiglia Onorato per la linea Santa Teresa - Bonifacio è antico di decenni per località che ci hanno accolto sempre con grazia e amicizia”.