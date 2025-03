Moby e Tirrenia: nuovi investimenti in tecnologia

Moby e Tirrenia investono in tecnologia. Le compagnie di traghetti offrono quest’anno wi-fi free sulla flotta, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, permettendo ai passeggeri di rimanere collegati durante la navigazione grazie a una nuovissima tecnologia di ultima generazione.

In più, a bordo, i passeggeri avranno sempre la possibilità di seguire lo sport e i loro programmi preferiti anche su Sky, grazie a maxischermi attivi anche in mezzo al mare.

Rinnovata attenzione anche ai servizi di bordo: la stagione in arrivo sarà contraddistinta dalla qualità della ristorazione su tutte le navi, che su Fantasy e Legacy si declina anche in un intero ponte dedicato alle preparazioni a vista, con le cucine che si trasformano in uno show cooking galleggiante. E quest’anno su Fantasy ci saranno, in aggiunta ai punti di pagamento ‘fisici’, anche le casse elettroniche per permettere di pagare ancora più comodamente e migliorare ulteriormente il servizio e i tempi a bordo.

Riconfermate anche per il 2025 tutte le rotte per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba. In particolare, fra Livorno e Olbia si viaggerà a bordo di Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi, moderne ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, pensate e realizzate con standard da navi da crociera.

Moby Europe, la struttura del gruppo appositamente dedicata al mercato europeo, parteciperà a Itb a Berlino. Con tre decenni di attività, la sede in Germania che permette di stare vicino anche fisicamente ai passeggeri dell’Europa continentale ha permesso a Moby e Tirrenia di diventare uno dei leader dell’incoming dal mercato tedesco verso le isole italiane e la Corsica.