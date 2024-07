Moby, nuova esperienza gastronomica sulla Olbia-Livorno

Moby, in collaborazione con il Gruppo Ligabue, punta su un’esperienza gastronomica incentrata su gusto, varietà e freschezza. Si tratta del progetto ‘Gusti Giusti’, pensato per i traghetti Legacy e Fantasy che operano sulla tratta Olbia-Livorno, un food court aperto 24 ore al giorno con 7 punti di ristoro dove scegliere tra ristorante, cocktail bar, pinseria, pastificio, paninoteca e altro ancora.

“Per Moby lo slogan è quello per cui la vacanza inizia dal viaggio e in Italia non può non passare per l’esperienza gastronomica” spiega Alessandro Onorato, vicepresidente dell’azienda su gamberorosso.it. “Il 30% dei turisti che usano i nostri traghetti vengono da Germania, Austria, Francia orientale, Svizzera - conclude - e per alcuni questo può essere il primo e il secondo pasto, un biglietto da visita per il loro soggiorno nel nostro Paese”.