Move Viaggi punta su qualità, persone e sostenibilità

Proporre al mercato un modello di turismo ed eventi fondato su qualità, persone e sostenibilità. Questa la strategia di Move Viaggi, realtà nata nel 2021.

L’azienda - che attualmente conta una sede a Milano, otto filiali nel Nord Italia e una rete di agenzie associate - si pone come piattaforma integrata di consulenza e servizi con l’obiettivo di offrire esperienze di viaggio ed eventi su misura, ad alto valore aggiunto, con attenzione concreta alla qualità e alle persone, valorizzandone interessi e passioni.

Offrendo consulenza negli ambiti dei viaggi leisure, del business travel e degli eventi, l’azienda sia nel b2c che nel b2b. Nel mercato b2c, opera con clientela italiana di fascia medio-alta; nel b2b collabora con aziende e agenzie di viaggi, tramite un marketplace che consente loro di accedere a contratti, accordi commerciali e servizi.

Attiva nell’outgoing e nel supporto a viaggi incoming in Italia, l’azienda sviluppa esperienze internazionali e valorizza il territorio nazionale.