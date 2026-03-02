MSC Crociere, che dal giorno dell’inizio delle ostilità ha una sua nave, la MSC Euribia, bloccata al porto di Dubai, aggiorna sulla situazione dei passeggeri a bordo e delle azioni che sta mettendo in campo.

“La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dell’equipaggio rappresentano la nostra massima priorità – dice la compagnia in una nota -. Stiamo seguendo le indicazioni fornite dalle autorità militari statunitensi competenti per l’area, mantenendo la nave nel porto di Dubai. Lo spazio aereo nella regione rimane chiuso. Siamo in costante contatto con le ambasciate e i ministeri degli Affari Esteri affinché dispongano di tutte le informazioni relative ai loro cittadini presenti a bordo e per comprendere eventuali piani di rimpatrio attualmente in fase di definizione.

Attualmente i nostri ospiti e l’equipaggio stanno bene e ricevono tutta l’assistenza necessaria. Continuiamo inoltre a garantire a tutti un servizio di alta qualità”.

MSC inoltre comunica che la crociera sulla medesima rotta in partenza il 7 marzo è stata cancellata. Agli ospiti è stata data informazione diretta e a tutti verrà fornito un rimborso completo.