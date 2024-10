Cinque navi operative nella regione e un totale di 127 crociere tra cui scegliere. Queste le cifre dell’offerta di Msc Crociere per i Caraibi d’inverno, con una programmazione che va da questo mese di ottobre fino a marzo 2025. La partenza è da porti facilmente accessibili in Nord America, inclusi Miami e New York, ognuno con aeroporti internazionali ben collegati con voli diretti da Fiumicino e Malpensa.

Oltre 22 i porti da esplorare, con itinerari che variano da minivacanze a crociere più lunghe alla scoperta di alcune delle destinazioni più suggestive della regione, tra cui Bahamas, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Isole Cayman e Messico.

I servizi di Msc Yacht Club

Su tutte e cinque le navi operative nella regione - Seascape, Seaside, Seashore, Meraviglia e Divina - c’è inoltre a disposizione dei clienti più esigenti Msc Yacht Club, il lussuoso concept ‘nave nella nave’ della compagnia, con servizio maître e concierge 24 ore su 24, bevande premium, sistemazioni eleganti e spaziose, un ristorante esclusivo, lounge e piscina.

Tutte e cinque le navi visiteranno Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata di Msc Crociere situata nelle Bahamas, dedicata al ripristino delle risorse marine e alla conservazione della vita marina. La riserva vanta un costa di sabbia bianca lunga più di due miglia, divisa in otto spiagge incontaminate, e offre Spa, e numerose aree per prendere il sole e praticare snorkeling, immersioni subacquee o jet ski.

Tra le destinazioni d’approdo San Juan, capitale di Porto Rico, dove si potrà visitare la parte antica della città, patrimonio Unesco, o fare un tour a piedi di degustazione del caffè, oppure visitare la foresta pluviale di El Yunque.

Tra le altre tappe delle navi Cozumel, in Messico, ideale per le attività acquatiche, e poi ancora George Town alle Cayman e Nassau, alle Bahamas.