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Msc apre le vendite della World Cruise 2029

Msc apre le vendite della World Cruise 2029

Msc Crociere apre le prenotazioni per la World Cruise 2029. La compagnia di crociere propone un viaggio intorno al mondo di 119 notti a bordo di MSC Magnifica tra le antiche meraviglie del Mediterraneo, i paesaggi selvaggi del Sud America, le isole remote del Pacifico e il patrimonio culturale dell’Asia.

Msc Magnifica, rinnovata da poco e ora dotata dell’area Msc Yacht Club, toccherà complessivamente 45 destinazioni in 21 Paesi offrendo ai suoi ospiti la possibilità di scoprire perle imperdibili e luoghi remoti.

Saranno 9 le soste e 15 le escursioni che durante la navigazione permetteranno di esplorare più a fondo le destinazioni incluse nell’itinerario.

Ampio spazio sarà dedicato in particolare all’Australia e all’Indonesia. Nel Down Under gli ospiti potranno avventurarsi nelle città simbolo di Sydney e Melbourne, visitare le coste ricche di fauna selvatica di Kangaroo Island, ammirare le rinomate regioni vinicole di Adelaide e la bellezza di Perth, nonché addentrarsi nei paesaggi aspri di Broome e nella vegetazione tropicale di Darwin.

In Indonesia sono previste soste prolungate a Bali, Lombok e Giava, che permetteranno di conoscere la ricchezza culturale del Paese e i suoi paesaggi che lo caratterizzano, nonché alcuni dei più importanti luoghi di interesse storico e culturale del Sud-est asiatico.

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