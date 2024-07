Sono tre le nuove partenze che Msc ha deciso di aggiungere nel programma autunnale di Msc Splendida, visto il grande successo del viaggio della nave che salpa da Trieste e Bari alla volta di Grecia e Turchia.

“La crescente domanda ci ha convinto ad aggiungere altre 3 rotazioni - conferma Leonardo Massa, Vice President Sud Europa della divisione crociere del gruppo Msc -. Intercettiamo così la fatta di viaggiatori che preferisce andare in vacanza in periodi meno affollati e godere di temperature più miti a prezzi più vantaggiosi”.

Le nuove partenze

Le nuove partenze sono previste per il 29 ottobre e 30 ottobre, il 7 e l’8 novembre e il 16 e il 17 novembre da Bari e Trieste. Dopo un giorno di navigazione si arriverà in Grecia, al Pireo, da dove sarà possibile fare un’escursione per visitare l’Acropoli. Msc Splendida si dirigerà poi verso Kusadasi, città turca che affaccia sul Mar Ionio e principale porta d’ingresso per l’antica città di Efeso. Tappa successiva sarà Istanbul, seguita da Corfù, in Grecia, per poi tornare a Trieste e, infine, a Bari.

Vista la crescente domanda verso Grecia e Turchia dal prossimo 16 novembre da Bari partirà inoltre ogni settimana Msc Sinfonia per crociere di 7 notti e 8 giorni verso Atene, Izmir, poi ancora Istanbul, Corfù e Bari.