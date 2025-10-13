Msc Crociere al lavoro sulle remunerazioni per le adv

Un 2025 di consolidamento per Msc Crociere e di maggior remunerazione per le commissioni degli agenti di viaggio. Per Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc Crociere, sono questi i due aspetti più positivi di una stagione crocieristica non semplice.

“Siamo di fronte a un evidente trasformazione delle abitudini dei nostri passeggeri - ha spiegato alla platea di TTG Travel Experience 2025 - dal momento che, anche per l’inverno 2025/2026, vediamo confermarsi la tendenza a una distribuzione delle partenze crocieristiche sui cosiddetti mesi di spalla, o addirittura alla loro predilezione rispetto all’estate classica. Il numero dei passeggeri italiani è rimasto invece invariato fra la stagione in corso e quella precedente”.

Molto meglio i numeri sugli Stati Uniti, dove Msc Crociere continua a crescere grazie agli aumenti di capacità, in primis con l’inaugurazione nel 2025 di MSC America a Miami. “Il mercato crocieristico non ha problemi di domanda - ha sottolineato Massa - ma soltanto di capacità. Rispetto ai 5 milioni di passeggeri complessivi 2025, abbiamo ampi spazi d’incremento nei Caraibi su breve termine, ma ancor più in Asia e addirittura in Australia su medio termine; oggi l’andamento risulta però condizionato dal ritmo di acquisizione delle nuove navi”.

