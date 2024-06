Dal 2025 Msc Crociere avrà una presenza record negli Stati Uniti. La compagnia posizionerà sette navi negli States durante la stagione invernale 2025-2026, il numero più elevato di sempre.

Come si legge su Travelmole, le ammiraglie avranno base in quattro porti degli Stati Uniti e includeranno il debutto di Msc Crociere a Galveston, in Texas. “Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti una scelta così ampia di soluzioni” ha affermato il presidente di Msc Crociere Usa, Rubén Rodríguez.

La flotta con sede negli Stati Uniti includerà la nuova ammiraglia Msc World America, che verrà lanciata nel 2025.

Negli ultimi anni la compagnia ha progressivamente aggiunto più navi sul mercato statunitense e sta attualmente realizzando una nuova sede a Miami.

In dettaglio, da PortMiami, Msc Seaside, Msc World America e Msc Divina effettueranno crociere alle Bahamas e ai Caraibi.

MscSeashore e Msc Grandiosa salperanno da Port Canaveral.

Msc Meraviglia opererà crociere verso la Florida e le Bahamas con partenza da New York, mentre Msc Seascape farà il suo debutto a Galveston.