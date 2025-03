Tripla cerimonia per Msc Crociere, che insieme a Chantiers de l’Atlantique celebra tre traguardi nella realizzazione delle nuove unità di navi World Class: la consegna della nuova ammiraglia Msc World America, la cerimonia della moneta di Msc World Asia e il taglio della lamiera di Msc World Atlantic.

Gianluigi Aponte, fondatore e presidente del gruppo Msc e Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione crociere, hanno partecipato all’evento insieme a Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique.

Msc World America, 23esima unità della flotta, sarà ufficialmente battezzata il 9 aprile negli Stati Uniti, presso il nuovo Msc Cruise Terminal di Port Miami. La nave ha una capacità di 6 mila 762 passeggeri e ospita 2 mila 138 membri dell’equipaggio, disponendo di 2 mila 614 cabine e di oltre 38 mila 400 metri quadrati di spazi pubblici.

“Oggi è un momento di grande orgoglio per tutti noi di Msc Crociere e di Chantiers de l’Atlantique perché celebriamo importanti traguardi nello sviluppo della nostra flotta – ha commentato Vago -. La nuova ammiraglia è una testimonianza della nostra lunga e innovativa collaborazione, che dura da oltre 20 anni e ha dato vita a cinque prototipi rivoluzionari e 19 navi. Insieme, continuiamo a superare i confini, combinando design all’avanguardia, le tecnologie più avanzate e un’ampia gamma di esperienze per definire nuovi standard nelle crociere, cercando sempre di migliorare le prestazioni ambientali di ogni nave. Siamo impazienti di alzare ancora di più l’asticella con le prossime Msc World Asia e Msc World Atlantic”.

“Con grande emozione celebriamo oggi non una, ma tre navi World Class di Msc - ha aggiunto Castaing -. Il miglioramento continuo dell’esperienza a bordo e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche sono il risultato del magnifico lavoro svolto dai team di Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique. Ad oggi, Msc World America vanta il miglior indice di efficienza energetica dell’Imo, che si traduce nell’impronta di carbonio più bassa dell’intero settore crocieristico. Andremo ancora oltre con le due navi gemelle che stiamo celebrando oggi”.

Spazio poi alla tradizionale cerimonia della moneta di Msc World Asia, durante la quale alcune monete commemorative sono state inserite all’interno della nave come segno di benedizione e buona fortuna. Msc World Asia entrerà in servizio nell’inverno 2026-27, proponendo crociere in Mediterraneo verso Francia, Italia, Spagna e Malta.

Msc Crociere ha infine celebrato anche la cerimonia del taglio della lamiera della quarta unità World Class, che segna ufficialmente l’inizio della costruzione della nave, destinata a entrare in servizio nel 2027. Il nome della nave è stato rivelato per la prima volta: si chiamerà Msc World Atlantic e opererà nei Caraibi con partenze da Port Canaveral, a partire dall’inverno 2027-2028.