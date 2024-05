Msc Crociere, tutte le novità del programma ‘Stay & Cruise’

Un programma che riguarda le crociere in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia e Roma. Si chiama ‘Stay & Cruise’, a firmarlo è Msc Crociere e la sua caratteristica è di offrire agli ospiti la possibilità di prolungare la loro vacanza a bordo delle navi aggiungendo un soggiorno di due o tre notti in una struttura a terra.

La sinergia con Going

“Sempre più ospiti che prenotano le crociere Msc estendono in modo autonomo le proprie vacanze - ha spiegato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del gruppo Msc. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata”.

Chi sceglie Msc Meraviglia ha l’opportunità di aggiungere un soggiorno di 2 o 3 notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle è previsto anche un tour guidato nei posti più iconici, tra cui l’Empire State Building il Greenwich Village, Soho, Battery Park, dove sarà possibile ammirare la Statua della Libertà e la Baia di New York, il World Trade Centre, Chinatown, Little Italy e il quartiere Dumbo di Brooklyn.

Chi invece partirà su Msc Seascape alla scoperta dei Caraibi potrà rendere la vacanza ancora più speciale iniziandola con un soggiorno supplementare di 2 notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa.

La scoperta di Atene

Per le crociere a bordo di Msc Opera alla scoperta del Mediterraneo orientale sarà possibile soggiornare 2 notti ad Atene, sempre con escursione inclusa, mentre il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo di Msc Armonia, Msc Lirica e Msc Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di 2 notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista anche un’escursione per scoprire Venezia.

Tutti i trasferimenti inclusi

I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia su Msc Divina, Msc Fantasia, Msc Musica, Msc Seaside o Msc Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per 2 notti in un hotel della Città Eterna. L’escursione, anche in questo caso inclusa nel pacchetto, prevede un tour in autobus verso la Chiesa di San Paolo fuori le Mura, il Colosseo fino a raggiungere le mura vaticane, dove sarà possibile seguire una visita guidata all’interno dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro.

Per tutte queste destinazioni sono previsti anche i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel alla nave per gli ospiti che scelgono l’estensione prima della crociera, e i trasferimenti dalla nave all’hotel e dall’hotel all’aeroporto per coloro che optano per l’estensione della vacanza dopo la crociera.