In vacanza fino a ottobre, novembre o dicembre nel Mediterraneo: Msc Crociere sfrutta le condizioni meteo particolarmente favorevoli in questo periodo dell’anno per proporre un allungo d’estate in crociera.

Le isole Canarie, Madeira e i Caraibi sono già scelte popolari per gli ospiti in cerca di sole invernale, ma ci sono anche altre opzioni nel Mediterraneo. Dal fascino della Francia meridionale alle destinazioni ricche di storia della Grecia, Msc Crociere rilancia le destinazioni mediterranee più soleggiate.

I dati meteorologici per le destinazioni mediterranee che la compagnia scalerà a ottobre, novembre e dicembre prevedono infatti temperature fino a 28 gradi, con 295 ore di sole al mese e scarse probabilità di pioggia: è il momento perfetto per visitare alcune delle attrazioni imperdibili con meno folla e un’atmosfera più rilassata.

Una grande novità prevista per quest’inverno è il nuovo itinerario di Msc Sinfonia che include, per la prima volta, Grecia e Turchia. La crociera di sette notti fa scalo a Bari, al Pireo, a Corfù, oltre che Izmir e Istanbul.

Fra le mete più appealing per una crociera autunnale al sole del Mediterraneo c’è sicuramente la Turchia con la tappa a Izmir, ma ci sono anche la Spagna con Valencia, la Tunisia con La Goulette, la Grecia con Atene o Malta con Valletta. Senza dimenticare la Francia con Marsiglia.