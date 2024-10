Nuove navi, nuove destinazioni e un felice ritorno all’advance booking. Il 2025 di Msc Crociere si preannuncia sotto buoni auspici, sulla scorta di un bilancio che incornicia l’anno in corso tra i migliori. “In scia con il 2023 - ha detto Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo Msc - anche il 2024 è positivo. Siamo cresciuti con l’offerta, la nostra flotta continua ad evolversi, e l’arrivo di due World Class ci permetteranno di contare su 24 unità nel 2026”.

Tra le novità invernali, Bari sarà homeport per la stagione, ma in vista c’è anche il ritorno sulle Canarie, con Msc Opera. Il termine ‘crescita’ coinvolge altresì Explora Journeys, che sta incontrando il gradimento del target lusso: “A oggi - ha aggiunto Massa - è stato venduto il 20% della capacità per l’estate prossima”.

Un presente e un futuro che hanno nel trade un alleato di fiducia. “Le agenzie di viaggi sono il core business della nostra attività - ha ribadito -, e il loro ruolo rimarrà centrale nel panorama di sviluppo”. “La rete agenziale come chiave di successo negli ultimi 20 anni”, ha evidenziato Luca Valentini, direttore commerciale Msc: “Possiamo contare su una distribuzione capillare grazie 7mila agenzie che supportano il nostro prodotto”.