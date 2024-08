Nuovo partnership fra Msc Crociere e Lego. L’obiettivo comune è quello di rivoluzionare il concetto di vacanza in famiglia e di introdurre esperienze nuove a bordo di una nave da crociera. Nel 2025 Msc lancerà Msc World America, che ospiterà il più grande spazio per bambini, esteso su oltre mille metri quadrati. Per l’occasione sarà organizzata una parata a tema Lego, la prima mai realizzata in mare, che attraverserà la nave trasformandola in un palcoscenico galleggiante per uno spettacolo interattivo.

L’area dedicata ai più piccoli, la ‘Doremiland’, sarà inoltre il fulcro dell’intrattenimento e comprenderà una vasta gamma di attività e di strutture tecnologicamente avanzate.

La collaborazione in essere con Lego porterà anche alla realizzazione di Lego Family Game Show, una competizione familiare che metterà alla prova la creatività e il lavoro di squadra, coinvolgendo anche gli adulti. Msc World America entrerà in servizio nell’aprile 2025 e sarà suddivisa in sette distretti, così da offrire agli ospiti un ampio ventaglio di opportunità.