Msc e Veratour, parte l’accordo: nave e villaggio in un’unica vacanza

Nave e resort in un’unica vacanza. È l’abbinata che Msc e Veratour hanno ideato per proporre insieme un’esperienza di viaggio innovativa, che si inserisce nel perimetro della partnership tra i due operatori, avviata a inizio anno e sfociata nel progetto ‘Mix & Cruise’.

Una formula che consente di combinare la crociera a un periodo in un villaggio Veratour o in strutture selezionate dal t.o., con pacchetti di viaggio della durata di circa due settimane. Otto gli itinerari personalizzabili, su Stati Uniti, Centro America e Caraibi. Cinque le navi Msc impiegate in questa iniziativa, affiancate dai Veraclub in Messico, Giamaica, Repubblica Dominicana e da altri hotel. A breve saranno disponibili anche proposte con partenze da Dubai, Abu Dhabi, Doha e dal Giappone. “I clienti sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, senza rinunciare ai servizi e alla qualità - ha sottolineato Stefano Pompili, co-ceo Veratour -. Con Msc Crociere, di consolidata esperienza, è stato facile dare vita a questa innovazione. Siamo certi che questa proposta avrà il successo che merita”.

Per Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere Gruppo Msc, “la possibilità di unire l’esperienza in crociera con l’opportunità di trascorrere un periodo all’interno di una delle strutture proposte da Veratour, consente agli ospiti di trascorrere una vacanza diversificata e stimolante”.