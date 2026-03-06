Msc Euribia, fra oggi e domenica rimpatriati tutti gli italiani

Fra oggi e domenica tutti gli ospiti italiani presenti a bordo di Msc Euribia, la nave bloccata dallo scoppio delle ostilità nel porto di Dubai, saranno rimpatriati. Lo comunica Msc in una nota, in cui specifica che oggi partiranno tutti gli ospiti tranne 13 passeggeri che, invece, rientreranno fra domani e domenica.

“Msc Crociere ringrazia sentitamente, per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto, il Ministero degli Affari Esteri e la sua Unità di Crisi, l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, il Console generale a Dubai, Edoardo Napoli, l’Enac e tutte le altre istituzioni e persone coinvolte nell’operazione di rimpatrio degli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia a Dubai” dice ancora la compagnia nella sua nota.

La compagnia, stante l’attuale situazione di insicurezza, ha deciso inoltre di cancellare le 3 ulteriori crociere previste nel Golfo che sarebbero dovute partire il 14, 21 e 28 marzo prossimi.