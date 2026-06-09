Il mercato sta lentamente tornando alla calma e Msc Crociere mantiene dritta la rotta, contando su sicurezza operativa, vicinanza al cliente e ampliamento dell’offerta. “Da questa stagione complessa impariamo che il nostro prodotto è estremamente affidabile e sicuro” dichiara Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, in collegamento con la stampa.

Le contromosse strategiche per far fronte alla situazione si inseriscono in uno scenario di ripresa della domanda “che fino a maggio era dubbiosa, ma da un paio di settimane cresce con volumi interessanti di passeggeri, booking e interesse per il prodotto”.

Le garanzie

Per agganciare l'onda della ripresa Msc ha puntato sulla prossimità dei porti di imbarco e sulla tutela del cliente a 360° con pacchetti Fly & Cruise protetti: uno sforzo comunicativo che si va ad aggiungere alla campagna Best Holiday Ever già pianificata a sostegno della stagione estiva. Un “evento straordinario” dettato dal calo della domanda da febbraio a maggio che sa tradursi in una nuova opportunità su luglio e agosto sul Mediterraneo in Nord Europa e USA: “Msc Euribia offre una crociera settimanale sui fiordi molto amata, il prodotto Usa funziona bene e la nuova Alaska ha catturato l’interesse di molti italiani”. La comunicazione della vacanza in crociera diventa così “un elemento di serenità che in questo momento di incertezza ha ancora più valore”.

Questione di fiducia

Il fattore pricing continua ad essere una leva importante (“in un momento di pressione sulla capacità di spesa delle famiglie ci aiuta a raggiungere una nuova domanda”, precisa Massa) ma non prioritaria come la fiducia nel supporto in ogni fase del viaggio e la tranquillità di una copertura assicurativa senza supplementi carburante.

Partendo con 13 navi da 14 porti di imbarco lungo la Penisola, infatti, “diamo la possibilità al 96% della popolazione italiana di fare una vacanza completa raggiungendo i porti in 2 ore di macchina”. Gli sforzi sono in campo, le previsioni sono ottimistiche ma per tirare le somme bisognerà aspettare il tempo opportuno: “Abbiamo fatto molti investimenti in attività promozionali con buoni risultati, l’augurio è un vento in poppa per i prossimi mesi estivi”.