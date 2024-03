Msc, inverno alle Canarie: date e tappe delle nuove crociere

Salperà il 3 novembre 2024 la prima crociera alle Canarie di Msc Crociere a bordo di Msc Opera, che percorrerà un itinerario di 7 notti con sei tappe nelle isole.

“Viaggiare in crociera in inverno nei mesi meno caldi - commenta Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc - è sempre più cool. Si aggiunge poi la nuova ritrovata tendenza dell’advanced booking, ben evidente nel settore crocieristico, dove le prenotazioni per l’inverno del 2024 si presentano già con numeri molto soddisfacenti. Per questo mentre in molti stanno pianificando le proprie vacanze estive, noi siamo concentrati sul prossimo inverno”.

Le crociere invernali di Msc Opera si protrarranno fino al 16 marzo 2025 e la nave salperà dal porto di Santa Cruz de Tenerife, per poi dirigersi verso Las Palmas a Gran Canaria, Puerto del Rosario a Fuerteventura, Funchal a Madeira, Santa Cruz de la Palma a Las Palmas e infine Arrecife a Lanzarote, prima di fare ritorno a Tenerife. Gli ospiti potranno partire dall’Italia con voli diretti da Roma o Milano per Santa Cruz de Tenerife con partenza la domenica e poi fare rotta verso Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Funchal, Santa Cruz de La Palma, Arrecife de Lanzarote e rientrare poi a Tenerife. Le prenotazioni sono già aperte.