Msc Poesia torna dopo il restyling e si prepara per l’Alaska

Si prepara a tornare in servizio al termine di un ampio restyling Msc Poesia che, dopo la partenza dall’Europa, attraverserà il Canale di Panama prima di arrivare a Seattle per la stagione in Alaska. Da maggio a settembre 2026, la nave offrirà itinerari di 7 notti verso destinazioni come Ketchikan, Juneau, Endicott Arm e Icy Strait Point.

“Oggi la nave si presenta in una veste ancora più elegante e contemporanea, arricchita da numerose novità, tra cui l’introduzione dell’esclusivo Msc Yacht Club – spiega la compagnia in una nota -. Un’evoluzione che la rende pronta a inaugurare, il prossimo mese, la sua attesissima stagione in Alaska, promettendo un’esperienza di viaggio ancora più raffinata e coinvolgente”.

Msc Poesia offrirà ora lo Yacht Club, l’esclusivo concept “nave nella nave” del marchio, con 69 eleganti suite, servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24 e accesso a un’oasi privata di servizi, tra cui ristorante dedicato, lounge, solarium privato con vasche idromassaggio e ristorante grill con bar.