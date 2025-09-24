Per la stagione inaugurale in Alaska nel 2026, Msc Crociere porterà a bordo di Msc Poesia il nuovo concept di lusso Msc Yacht Club, nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia. A bordo si potranno provare i ristoranti tematici quali il Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar, l’All-Stars Sports Bar, una rinnovata Msc Aurea Spa e una palestra potenziata Msc Gym Powered by Technogym.

L’esperienza esclusiva prevede un servizio maggiordomo e concierge 24 ore su 24, suite spaziose ed elegantemente arredate e accesso a un’oasi privata di servizi: ristorante dedicato, lounge, solarium riservato con idromassaggi, ristorante con grill e bar, perfettamente integrati nella nave.

L’esperienza di Msc Yacht Club su Msc Poesia

Sono previste 63 suite in cinque diverse tipologie, incluse suite con balcone vista mare e opzioni comunicanti per famiglie. La Royal Suite ospita fino a sei persone e vanta una vasca idromassaggio privata, una terrazza di 78 m² e una doccia esterna con vista panoramica. La Grand Suite a due stanze offre invece un ambiente intimo con ampio balcone. Per lo spazio outdoor: solarium privato con grill & bar e due idromassaggi, cabane esclusive, lettini e ristorazione all’aperto, bar e lounge privati. Inoltre, sarà operativo il ristorante esclusivo Msc Yacht Club, con servizio continuativo e selezione di vini con sommelier.

I nuovi itinerari disponibili Msc Yacht Club

La Msc Poesia con Msc Yacht Club viaggia nell’estate 2026 in Alaska – da maggio a settembre partendo da Seattle. Nell’inverno 2026/2027 naviga tra Caraibi e America centrale: partenze da Miami con scali in Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize. Infine, sono previste le traversate del Canale di Panama con crociere da Seattle a Miami.