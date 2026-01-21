Roberto Bruzzone assumerà la presidenza di Msc Crociere a partire da luglio 2026. L’indiscrezione riportata alcune ore fa da SeatradeCruiseNews è stata confermata dall’head quarter di Ginevra del Gruppo Msc.

Architetto e ingegnere navale detentore di un Mba presso la London Business School, Bruzzone vanta una lunga esperienza nel comparto delle crociere.

Gli incarichi passati

Nel suo passato ha infatti ricoperto ruoli di consulenza e manageriali presso il Gruppo Carnival, Royal Caribbean Internazional e Norwegian Cruise Line, nonché presso la compagnia di crociere di alta gamma Silversea., dove nel 2020 ha ricoperto il compito di svp marine operations.

Secondo quanto riportato dalla testata, il neo-presidente riporterà al ceo di Msc Crociere Gianni Onorato.