Msc Seascape arriva in Texas, opererà tutto l’anno nei Caraibi Occidentali

Msc Seascape è arrivata in Texas. L’ammiraglia di Msc Crociere è approdata ieri nel suo nuovo homeport di Galveston, da cui opererà per tutto l’anno itinerari di 7 notti nei Caraibi Occidentali.

Le crociere partiranno ogni domenica dal nuovo Cruise Terminal 16 e faranno tappa a Costa Maya e Cozumel, in Messico, e all’isola di Roatán, in Honduras.

“L’arrivo di Msc Seascape a Galveston rappresenta un nuovo capitolo nella crescita di Msc Crociere in Nord America - ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe, Msc Crociere -. Portare la nostra esperienza unica, che unisce l’eleganza europea al calore dell’ospitalità americana, in Texas è per noi motivo di grande orgoglio. Con MSC Seascape vogliamo offrire agli ospiti texani e a tutti i viaggiatori internazionali la possibilità di scoprire la bellezza dei Caraibi partendo da un homeport strategico, con una nave tra le più innovative e spettacolari della nostra flotta”.

Msc Seascape offre 2.270 cabine, tra cui 12 tipologie di suite e camere con balcone. A bordo dispone anche di 11 ristoranti e 19 bar e lounge; 5 piscine, tra cui una con vista mozzafiato sull’oceano; Msc Yacht Club e una passeggiata lungomare di 540 metri.