Msc spinge sulla comunicazione in tv con una nuova immagine e La Ruota della Fortuna

‘Msc best holiday ever’. Questo il payoff della nuova campagna global firmata da McCann per Msc Corciere, svelato negli studi Mediaset de La Ruota della Fortuna, durante la conferenza stampa della compagnia.
Lo spot da 60 secondi, lanciato su tutti i canali televisivi nazionali ieri sera, invita i futuri passeggeri ad accogliere la sorpresa di momenti inaspettati durante la vacanza e presenta il nuovo logo della compagnia, che passa da Msc Crociere al più contemporaneo Msc.
Nella particolare location, il gruppo ha inoltre annunciato la propria presenza, con clip dedicate a sette destinazioni, a 49 puntate del noto gioco condotto da Jerry Scotti, offrendo in palio sette crociere tra i premi della sfida finale. L’iniziativa è in programma per sette settimane da domenica 18 gennaio a domenica 8 marzo.
Matilde Depoli