Msc Word Asia porta la cucina panasiatica a bordo della nave

Ci sarà un nuovo concept gastronomico a bordo della Msc World Asia, che debutterà il prossimo mese di dicembre con crociere settimanali nel Mediterraneo. Si tratta di un focus dedicato alla cucina panasiatica che si avvarrà di un ristorante tematico, un bar e lounge con cocktail e bevande ispirati al Sud-est asiatico e un Grab-and-go gratuito con proposte veloci in perfetto stile street food.

“Il nuovo spazio unisce gastronomia, design, musica e show cooking - spiega una nota della compagnia - per creare un ambiente multisensoriale, accompagnando gli ospiti in un viaggio culinario ispirato ai sapori, ai colori e ai suoni del Sud-est asiatico, richiamando l'energia dei mercati di strada di Indonesia, Singapore, Cina meridionale, Thailandia e Vietnam”.

Con MSC World Asia, MSC Crociere amplia ulteriormente la propria proposta culinaria, offrendo agli ospiti una scelta ancora più variegata: 19 punti di ristoro, 6 ristoranti tematici, 6 ristoranti principali, 1 ristorante esclusivo dedicato agli ospiti dell’MSC Yacht Club e proposte fast casual e grab-and-go.