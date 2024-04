Msc World America, svelati i particolari della nave

Sette diverse aree per offrire agli ospiti esperienze personalizzate. Questa la peculiarità di Msc World America, la nuova ammiraglia di Msc Crociere che, a partire da aprile 2025, salperà dal porto di Miami, in Florida, per itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali, con tappe all’isola privata di Msc alle Bahamas: Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Prima area quella family, nella parte più alta della nave dove si trova The Harbour, un parco all’aperto per le famiglie con un percorso avventura e una nuova attrazione. Family Aventura, questo il nome dell’area, ospita anche lo spazio per bambini Doremiland.

L’Aqua Deck, invece, include le due principali piscine della nave, con proposte in ogni momento della giornata, dallo sport al divertimento notturno.

Dal relax al divertimento

Terza area, quella zen, è situata a poppa ed è un’oasi progettata per il relax. Cuore pulsante della nave è la Galleria, con opzioni di ristorazione, shopping, giochi e musica dal vivo. L’area include anche l’Msc Luna Park Arena, un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisivi.

Altra area, quella delle Terrazze, comprende nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno.

Msc World America include anche l’Esplanade, il viale semi-coperto sul ponte 8 la cui spettacolare vista si estende fino alla cima della nave: un parco giochi attivo di giorno e di notte.

Infine l’Msc Yacht Club, l’esperienza luxury di ‘nave nella nave’ dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Tra i servizi quello di maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione.

Msc World America è stata progettata per ridurre il suo impatto sull’ambiente: è alimentata a Gnl, un carburante a basse emissioni, e può utilizzare anche fonti di energia rinnovabile.