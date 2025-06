Debutterà 11 dicembre 2026 sulle acque del Mediterraneo Msc World Asia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere. Terza unità della gamma World Class, la new entry si distinguerà per i richiami, nel design e nelle proposte di bordo, alla cultura e alla storia dell’Asia.

La nave promette concept avveniristici e ambienti sorprendenti, progettati per ridefinire gli standard del viaggio in crociera.

Tra le principali novità, Msc World Asia ospiterà il più lungo scivolo mai realizzato su una nave da crociera e nuove attrazioni lungo la World Promenade, spazio all’aperto nel cuore dell’ammiraglia, dove gli ospiti potranno trovare ristoranti esclusivi, lounge eleganti e proposte di intrattenimento con vista sull’oceano.

Le altre attrazioni

A bordo anche una raffinata selezione di cucine internazionali.

Come la sua nave gemella, la new entry della flotta Msc sarà suddivisa in sette distretti, ciascuno con un’atmosfera unica, servizi dedicati ed esperienze personalizzate, pensati per guidare gli ospiti nella scoperta della nave e consentire loro di vivere la vacanza secondo i propri desideri.

Quanto agli itinerari, Msc World Asia sarà impegnata, a partire dall’inverno 2026/27 e per tutta l’estate 2027, in itinerari di sette notti con scali in città iconiche come Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Messina, Civitavecchia per Roma (Italia) e La Valletta (Malta).