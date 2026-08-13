Msc World Asia punta sulla spa e sul wellness

La nuova ammiraglia di Msc Crociere, Msc World Asia, annuncia la proposta wellness più completa mai offerta dalla Compagnia, puntando sulla spa e sui servizi esclusivi a bordo: la Msc Aurea Spa della nave si estende infatti per 1.260 metri quadri. Dal prossimo 4 dicembre Msc World Asia salperà con crociere di sette notti nel Mediterraneo, toccando tra le altre Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e Malta.

Georg Schmickler, senior vice president onboard revenues di Msc Cruises, ha confermato l’importanza del wellness per le strategie Msc: “Il benessere è diventato una componente sempre più importante dell’esperienza di viaggio e, con Msc World Asia, la nostra ambizione è creare una spa in grado di competere con le migliori destinazioni wellness a terra”.

L’innovazione al servizio del benessere

Msc World Asia presenta una selezione di avanzati trattamenti wellness. Tra le proposte figurano la Dry Float Therapy di Starpool; la Whole-Body Cryotherapy, che supporta il recupero muscolare, la circolazione e la riduzione delle infiammazioni; la Iyashi Dôme Infrared Therapy, ispirata alle tradizioni giapponesi del benessere; e la LPG Endermologie, un trattamento avanzato che stimola la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico.

Ogni percorso inizierà con una consulenza personalizzata. Gli ospiti potranno usufruire di un’analisi della pelle e del cuoio capelluto supportata dall’intelligenza artificiale, di una scansione 3D dei piedi con FootBalance, di trattamenti viso su misura e di consigli wellness personalizzati, studiati in base alle esigenze individuali.

La palestra e la zona termale

Gli ospiti potranno accedere anche alla Msc Gym powered by Technogym, dotata di attrezzature di ultima generazione e aree dedicate al functional training, lezioni di gruppo immersive e sessioni di coaching personalizzato.

Infine, l’area termale di Msc World Asia offre 12 esperienze wellness. Gli ospiti potranno rilassarsi nella sauna panoramica con vista sul mare, rinfrescarsi nella “snow room”, sperimentare i bagni di vapore aromatici delle saune finlandesi, la sala del sale dell’Himalaya, e provare i lettini ganbanyoku ispirati alla tradizione giapponese. Completano l’esperienza le docce emozionali, le vasche idromassaggio e diverse aree relax.