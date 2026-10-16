TTG Italia

Naar: nel futuro consolidamento e ristrutturazioni

Naar: nel futuro consolidamento e ristrutturazioni
Frederich Naar, ceo di Naar; e Luca Battifora, direttore generale di Naar

Naar, il tour operator milanese specializzato in viaggi taylor made, chiude la stagione 2026 con un sostanziale pareggio sul 2025, per quanto riguarda il mercato italiano, ma con un +12% come azienda. “A sostenere i risultati economici, questa volta sono stati soprattutto i mercati stranieri con Naar Benelux, Francia, Svizzera e Germania che sono andati benissimo”, ha dichiarato a TTG Luca Battifora, direttore generale del gruppo.

Un 2026 comunque complicato e a due velocità, a causa della crisi mediorientale. “Oltre ai paesi del Golfo – ha aggiunto -, continua la flessione degli Stati Uniti di cui si avvantaggia il Canada, mentre sono andate benissimo l’Oceania, il Sud America e la Cina, vera protagonista del futuro”.

“Siamo andati bene perché abbiamo venduto cose che non pensavamo di riuscire a vendere”, ha precisato sorridendo Frederich Naar, fondatore e ceo del to.

Per il futuro Naar pensa ad un consolidamento della rapporto con le adv, ma anche a ristrutturazioni interne, “come nel caso del reparto ricerca e sviluppo, con cui ora stiamo rivedendo alcune destinazioni e lavorando sia su viaggi più complessi, che su pacchetti più semplici nell’architettura come i soggiorni mare”, ha concluso Battifora.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana