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Naar, parte il workshop per le agenzie ‘Skill Up’

Naar, parte il workshop per le agenzie ‘Skill Up’

Un format in quattro tappe per rafforzare la relazione con agenzie di viaggi e partner. Naar annuncia l’avvio il 27 e 28 marzo del workshop ‘Skill Up’ 2026, un progetto itinerante pensato per offrire aggiornamenti concreti sulle destinazioni e sui prodotti del tour operator.

Ogni workshop si svolgerà nell’arco di due giornate, pensate come una vera e propria full immersion dedicata alla formazione, allo scambio professionale e alla crescita commerciale, senza trascurare le attività di networking e di intrattenimento.

La prima tappa sarà a Napoli, a Palazzo Caracciolo, ma il tour coprirà tutte le principali aeree del Paese: il Centro Sud, l’area Nord-Est e Nord-Ovest e il Sud, fino a Cefalù.

A ciascuna tappa prenderanno parte: oltre 70 agenzie di viaggio e 15 partner commerciali tra enti del turismo, compagnie aeree, catene alberghiere e altri operatori internazionali

Gli incontri prevedono una fitta agenda di appuntamenti b2b, studiata per permettere

agli agenti di scoprire nuove destinazioni e prodotti emergenti, approfondire l’offerta dei partner presenti e ricevere aggiornamenti diretti sulla programmazione.

“Skill Up! With Naar nasce con l’obiettivo preciso di essere ancora più vicini alle agenzie e ai

professionisti con cui collaboriamo ogni giorno - spiega Silvia Mussa, head of b2b Marketing Naar -. Vogliamo offrire un format che valorizzi il capitale umano, favorendo il dialogo, l’ascolto e il confronto diretto: solo così possiamo costruire un sistema valoriale per supportare concretamente il lavoro delle agenzie sul territorio. Crediamo che la formazione continua e la relazione siano le leve fondamentali per crescere insieme in un settore in costante evoluzione e cambiamento”.

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