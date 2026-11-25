Nuova release di naar.com. Naar Bespoke Travel lancia una piattaforma completamente rinnovata nella grafica, nell’architettura e nelle funzionalità, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra viaggiatori, agenzie partner ed esperti di destinazione.

Il nuovo portale è pensato per rendere più efficiente la progettazione di viaggi personalizzati e si articola in due aree: una pubblica, dedicata all’esplorazione di destinazioni e proposte di viaggio; e una riservata alle agenzie, arricchita di strumenti operativi e commerciali.

Quest’ultima consente di consultare un patrimonio informativo ampliato, monitorare i dati di produzione e costruire itinerari Bespoke, anche partendo da viaggi già realizzati e integrandoli con esperienze e servizi ancillari.

Tra le novità debutta anche Vacanze, sezione che raccoglie itinerari selezionati con voli, hotel ed esperienze, pronti per essere personalizzati dalle agenzie. Le proposte spaziano dalle destinazioni balneari ai city break, fino alle combinazioni mare e città, con soluzioni in aree come Oceano Indiano, Middle East, Caraibi e New York. “Crediamo che il digitale non debba sostituire il ruolo dell’agenzia di viaggi, ma potenziarlo - commenta Frederic Naar, ceo e fondatore di Naar -. Con il nuovo naar.com mettiamo a disposizione dei nostri partner uno strumento evoluto, che integra tecnologia proprietaria, conoscenza delle destinazioni e capacità di ascolto dei nostri esperti. L’obiettivo è rendere ancora più semplice ed efficiente il lavoro di progettazione, lasciando al centro ciò che da sempre caratterizza il nostro approccio: la relazione, la competenza e la personalizzazione”.