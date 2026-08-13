Nasce Adelante+, tour operator di scoperta per senior

Crescono in Italia i viaggiatori maturi. Lo dice il Gruppo Vamonos, che ha realizzato uno studio in base al quale già oggi il 22% dei viaggi è riconducibile alla fascia tra 45 e 55 anni, mentre gli over 65 rappresentano circa il 15%. Numeri destinati ad assumere un peso crescente con il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento degli anni vissuti in buona salute.

Cambiano, però, le esigenze del viaggiatore maturo. “Sta emergendo una generazione che ha più tempo per viaggiare e vuole continuare a scoprire il mondo, conoscere persone e vivere esperienze. È un cambiamento demografico che può trasformarsi in uno dei nuovi motori dell’industria turistica” osservano gli analisti del Gruppo Vamonos, che ha sviluppato Adelante+, tour operator dedicato ai viaggiatori maturi, con un'offerta costruita intorno a socialità, esperienze condivise, organizzazione e qualità del viaggio.

Quattro le direttrici dell’offerta: wellness tourism, con proposte legate a benessere e qualità della vita; viaggi multigenerazionali, con nonni, figli e nipoti; turismo accessibile, con servizi calibrati sulle differenti esigenze di mobilità e soggiorni più lunghi in destinazioni dal clima mite, favoriti dalla possibilità di partire anche in primavera e autunno.

“Il turismo senior non può più essere considerato una nicchia. L'aumento della longevità sta creando una nuova domanda e l'offerta dovrà diventare sempre più segmentata per età, interessi e stili di vita. La vera sfida non sarà vendere vacanze agli anziani, ma progettare viaggi per persone che non si sentono anziane” concludono da Adelante+.