Nasce KKM Experience Sport&Events: il debutto a TTG Travel Experience

KKM Group lancia un nuovo format basato sulla componente partecipativa dell’esperienza con il nuovo brand KKM Experience Sport&Events.

Il marchio viene presentato per la prima volta in questi giorni nei padiglioni di TTG Travel Experience a Rimini e rappresenta il passaggio “dall’esperienza fine a sé stessa all’esperienza partecipativa, nella quale il viaggiatore è protagonista in prima persona delle proprie passioni”, come si legge in una nota.

I programmi legati al brand comprendono attività speciali ed esclusive: ad esempio, i clienti che prenotano un viaggi per assistere alle partite di Champions League possono giocare partite amichevoli negli iconici stadi che ospitano le finali del torneo, oppure hanno l’opportunità di guidare sui leggendari circuiti di Formula 1 in attesa di assistere al Gran Premio, o ancora bivaccare nel deserto saudita insieme ai piloti del Rally Dakar.

Le proposte di viaggio KKM Experience sono pensate per piccoli gruppi e prevedono sempre l’accompagnamento di storytellers d’eccezione come giornalisti, ex atleti e personalità legate al tema del viaggio.

Andrea Cani, ceo di KKM Group, commenta: “In linea con i trend evidenziati dai principali analisti di mercato, il concetto di esperienza è destinato ad accompagnare ancora a lungo le aspettative dei viaggiatori e l’evoluzione del turismo. Con KKM Group siamo stati tra i primi, una decina di anni fa, a puntare sul viaggio-esperienza; oggi, con KKM Experience siamo di nuovo i primi a compiere un salto di qualità, superando il binomio evento/hospitality ormai ampiamente diffuso: la nostra nuova mission è tornare a stupire investendo sui viaggiatori”.