Ncl, buone prospettive per il 2026. Cresce il mercato italiano

Si prospetta un buon 2026 per Norwegian Cruise Line, che nel 2025 ha visto il mercato italiano crescere del 7% sul 2024.

“Il pacchetto all-inclusive vende all’85%, perché i passeggeri pagano servizi di valore, tour ed esperienze autentiche, locali e adatte ai giovani” afferma Francesco Paradisi, senior country manager Sud Europa Ncl.

Rotte più gettonate le mini-crociere da 4 giorni in abbinamento alle città Usa e i viaggi da 12 o 14 giorni da Santo Domingo ai Caraibi meridionali o da Miami al Canale di Panama, con sosta offshore sulle due isole private. Mentre Giappone e Corea attraggono il target dei repeater. ì

Con il trade, il rapporto è brillante: “Proseguiamo le collaborazioni con gli enti e le adv - spiega Paradisi -. Da aprile a novembre 2026 riprenderemo le ship visit e sarà in previsione un fam trip”.