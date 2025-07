Ncl: estate 2027 tra Caraibi, Bermuda e nuove esperienze sulle isole private

Più fughe brevi, nuove tappe e tante novità per le isole private: la programmazione primavera/estate 2027 di Norwegian Cruise Line si preannuncia ricca di spunti. Otto le navi coinvolte, incluse le nuove Norwegian Viva® e Norwegian Aqua™, che salperà ogni domenica da Miami da aprile a ottobre 2027 con tappe a Falmouth (Giamaica) e George Town (Cayman).

La Viva sarà invece nei Caraibi dal 18 aprile al 16 maggio, con scali sia a Great Stirrup Cay (Bahamas) che a Harvest Caye (Belize), le due isole private della compagnia, oggi al centro di un importante piano di rinnovamento. Great Stirrup Cay sarà infatti potenziata con un molo multi-nave, un tram interno, una grande piscina riscaldata e nuove aree relax per famiglie e adulti. Da Miami e Port Canaveral salperanno anche Norwegian Getaway® e Escape®, con mini-crociere da 3 a 5 giorni. Bermuda resta protagonista con itinerari da New York, Boston e Philadelphia: qui debutterà il 6 aprile 2027 la Norwegian Luna™, mentre la Breakaway® e la Pearl® proporranno crociere settimanali fino a settembre. In autunno, rotte verso il Canada con tappa a Québec City, Halifax e Charlottetown