Ncl introduce nuove attrazioni nella Bliss e nella Breakaway

Norwegian Cruise Line (Ncl ha annunciato aggiornamenti per le navi Norwegian Bliss e Norwegian Breakaway, introducendo attrazioni innovative allos copo di offrire esperienze uniche a goni viaggiatore. Nella Breakaway debutterà il Silver Screen Bistro, il primo cinema-ristorante in mare, mentre entrambe le navi offriranno il nuovo spazio all’aperto Horizon Park, ideale per relax e intrattenimento.

La Bliss, rinnovata dal 17 gennaio 2025, presenterà nuove cabine, tra cui le Premiere Owner’s Suites con tre camere e spazi esclusivi. Anche le aree comuni saranno arricchite da ristoranti come il Cagney’s Steakhouse e il Palomar, famoso per la cucina di pesce. Dal 19 febbraio 2025 la Breakaway includerà il The Stadium, con giochi per famiglie e un ampliamento di spazi premium come il Vibe Beach Club.

Le nuove rotte includono Caraibi, Europa e Bahamas. Grazie al pacchetto More At Sea™, infine, gli ospiti potranno godere di open bar, ristoranti premium e Wi-Fi veloce.