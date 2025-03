Da Ncl la strategia commerciale passa soprattutto attraverso la collaborazione con il trade. “Stiamo dialogando con agenzie di viaggi tradizionali, network e tour operator specializzati su specifiche destinazioni. Non si tratta più di un approccio generalista come avveniva in passato, ma di azioni verticali e mirate, supportate da roadshow e formazione door to door con le agenzie” spiega Francesco Paradisi, responsabile commerciale Italia. Tra le iniziative in programma, anche un ricco calendario di visite nave a partire da maggio. “Quest’anno abbiamo selezionato un mix interessante di porti e navi. Ci sarà la possibilità di visitare la classe Viva – come la Viva Napoli – ma anche la Epic e la Breakaway, recentemente rinnovata con l’aggiunta, tra le altre cose, di una sala cinema. A Civitavecchia presenteremo anche la Norwegian Sky, una nave più piccola, diversa dalle altre, ma significativa, perché opererà da Punta Cana nell’ultimo trimestre dell’anno, con itinerari sulle isole caraibiche e connessioni aeree comode per il mercato italiano”.

Sul fronte fiere e appuntamenti trade “saremo al TTG di Rimini come l’anno scorso, all’interno dell’associazione Visit USA, per rafforzare la nostra identità americana, oltre quella caraibica”.

La compagnia si distingue anche per l’approccio commerciale e promozionale. “Non puntiamo su scontistiche o campagne di over commission - chiarisce Paradisi -. Crediamo di più nel valore del prodotto. Investiamo su benefit concreti come il pacchetto 'Free at Sea', che rende la crociera una vera formula all inclusive, con servizi internet, escursioni, credito di bordo e in alcuni casi terzo e quarto letto gratuito. Il nostro obiettivo è valorizzare l’esperienza, non deprezzarla. Le nostre attività promozionali sono quasi tutte strutturate in forma di comarketing. Cambia la modalità a seconda del partner”. Con una strategia solida, flessibile e orientata alla qualità del prodotto.

Un ruolo chiave lo gioca anche la piattaforma di prenotazione, che oggi consente alle agenzie di costruire pacchetti completi, anche in caso di crociere con imbarchi e sbarchi diversi. “Questo è un grande vantaggio, sia per il cliente che per il trade. E ci permette di offrire soluzioni su misura, anche su itinerari più complessi” conclude Paradisi.