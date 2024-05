Ncl lancia il ‘Mese da Partners First’ riservato agli agenti

Norwegian Cruise Line prosegue nella filosofia di ‘Partners First’, ponendo il successo dei partner e degli agenti di viaggi in primo piano. In questo contesto, in maggio è partito il primo Mese da Partners First, dando enfasi alla formazione e alla facilità della collaborazione racchiusi in ‘Learn. Post. Win’, offrendo ai partner l’opportunità di assicurarsi le prime cabine per il viaggio inaugurale di Norwegian Aqua nella primavera del 2025.

Un elemento chiave del primo pilastro della filosofia Partners First, è la fornitura di strumenti di informazione e formazione, ciascuno accessibile attraverso l’hub centrale Norwegian Central. Ad esempio, tutti i corsi della piattaforma di formazione online Nclu, l’Università virtuale Ncl, sono stati appena rivisti e il manuale di vendita è stato riprogettato e aggiornato.

“I nostri partner commerciali nel settore dei viaggi sono e rimarranno il cuore della nostra crescita - ha dichiarato Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa -. Continuando a investire nei nostri partner e trasformando gli agenti di viaggi in ambasciatori del brand che sostengono i nostri prodotti contemporanei e l’esperienza di crociera internazionale, vinciamo insieme. Il nostro primo ‘Mese da Partners First’ offre agli agenti una varietà di opportunità per conoscerci meglio i nostri prodotti e, con un po’ di fortuna, essere tra i primi a provare Norwegian Aqua la prossima primavera”.

Per premiare gli agenti di viaggi per il loro impegno durante il ‘Mese da Partners First’, Ncl metterà in palio 5 cabine con balcone per duepersone in occasione dell’evento inaugurale di Norwegian Aqua, la ventesima nave della flotta.

Per partecipare al concorso a premi gli agenti di viaggio devono raggiungere il livello Master o completare almeno cinque corsi a maggio e promuovere Ncl sui loro canali social usando l’hashtag #CruiseNorwegian.

In aggiunta alle cinque cabine con balcone all’evento di inaugurazione delle Norwegian Aqua, Ncl metterà in palio dieci pacchetti regalo, che comprendono uno zaino Ncl, una borraccia e un asciugamano.