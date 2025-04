Ncl, maggio mese del ‘Partners First’

Norwegian Cruise Line indice il mese di maggio come mese del ‘Partners First’. L’iniziativa è dedicata alla stretta collaborazione con agenzie di viaggi e consulenti, basata su quattro pilastri, tra cui gioca un ruolo fondamentale l’investimento nel trade.

Una parte importante di questo impegno consiste nel fornire strumenti pratici di informazione e formazione, accessibili tramite Norwegian Central. Il fulcro della campagna di quest’anno è il lancio di Ncl Connect, un nuovo strumento di co-branding e marketing sviluppato per aiutare i partner del settore a promuovere in modo più semplice, rapido ed efficace l’ampio portafoglio di prodotti Ncl. Questa soluzione digitale consente ai consulenti di viaggi di creare, in pochi passaggi, un sito web personalizzato con contenuti Ncl, da condividere con i propri clienti tramite testi per email e social media generati dall’intelligenza artificiale, il tutto sotto il brand della propria agenzia.

Con il lancio di Ncl Connect, per la prima volta i consulenti di viaggio dispongono di una soluzione di marketing integrata che permette di offrire ai clienti una panoramica completa dell’esperienza Ncl grazie a contenuti digitali costantemente aggiornati e ottimizzati dal team interno di marketing, aiutandoli così a vendere le crociere in modo più efficiente.

Tutte le richieste di informazioni e prenotazione vengono inviate direttamente all’agenzia di viaggi di riferimento via email. La nuova piattaforma si affianca al Marketing Headquarters di Ncl, che già mette a disposizione una vasta gamma di materiali pronti all’uso o personalizzabili, come video o depliant.

“Il trade rimane il canale più importante per il successo a lungo termine di Ncl: i consulenti di viaggio sono ambasciatori del brand, fonti di ispirazione e consulenti di fiducia - sottolinea Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East and Africa -. Iniziative come il nostro ‘Partners First Month’ mirano a dire grazie e a fornire ai nostri partner strumenti e risorse che rafforzano la loro conoscenza del nostro marchio, semplificando le vendite”.

Per celebrare l’iniziativa, Ncl mette in palio cinque cabine con balcone per due persone a bordo del viaggio inaugurale della Norwegian Luna, la prossima nave della flotta che arriverà nel primo trimestre del 2026. Tutti i consulenti di viaggi che creano e promuovono attivamente la propria pagina Ncl Connect entro il 31 maggio 2025 potranno partecipare al concorso.