Ncl omaggia Whitney Houston con uno spettacolo su Norwegian Aura

Una nuova produzione originale che celebra una delle artiste più acclamate nel panorama internazionale: Whitney Houston. A proporla è Norwegian Cruise Line, che la includerà nel programma di intrattenimento di Norwegian Aura, il cui debutto sarà a maggio 2027.

La produzione ‘Whitney: A Celebration of Whitney Houston’ sarà sviluppata in collaborazione con The Estate of Whitney E. Houston e Primary Wave Music e darà vita a un’esperienza concertistica creata in esclusiva per Ncl.

“Proseguiamo sulla scia del successo delle nostre produzioni ispirate alle residency di Las Vegas, dedicate ad alcuni degli artisti più iconici della musica - ha dichiarato Bryan White, vice president of entertainment production di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd -. Dopo il successo delle nostre produzioni dedicate a Prince ed Elton John, rispettivamente a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, questo nuovo spettacolo reinterpreta il leggendario repertorio di Whitney attraverso arrangiamenti contemporanei, una narrazione dinamica, effetti visivi e performance dal vivo”.

L’offerta di Norwegian Aura includerà anche “ILLUMINOX: Infinite Wonder Unboxed”, uno spettacolo di illusionismo che combina acrobazie ed effetti visivi; “The Vinyl Republic”, il nuovo collettivo di musica dal vivo di Ncl che porta l’esperienza musicale oltre i confini del teatro, e il ritorno di “LunaTique: Pop Circus”, l’apprezzato format di intrattenimento notturno riservato agli adulti.

Prima di fare base a Miami per la sua stagione inaugurale a giugno 2027, Norwegian Aura salperà il 21 maggio 2027 per un itinerario di sette giorni nel Mediterraneo da Trieste a Barcellona, con scali a La Valletta, Malta, e a Salerno e Roma (Civitavecchia).

Seguirà una traversata transatlantica di 13 giorni da Barcellona a Miami, da dove la nave darà il via alla sua stagione di crociere nei Caraibi con partenza da Miami.

Da giugno a ottobre 2027 Norwegian Aura proporrà itinerari di sette giorni nei Caraibi orientali, con scali destinazioni quali Puerto Plata, Repubblica Dominicana; St. Thomas, Isole Vergini Americane; Tortola, Isole Vergini Britanniche; e Great Stirrup Cay, l’isola privata del Brand alle Bahamas recentemente rinnovata, che ospiterà il nuovissimo Great Tides Waterpark. Nell’inverno 2027/28, poi, Norwegian Aura proporrà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali.