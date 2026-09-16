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Ncl omaggia Whitney Houston con uno spettacolo su Norwegian Aura

Ncl omaggia Whitney Houston con uno spettacolo su Norwegian Aura

Una nuova produzione originale che celebra una delle artiste più acclamate nel panorama internazionale: Whitney Houston. A proporla è Norwegian Cruise Line, che la includerà nel programma di intrattenimento di Norwegian Aura, il cui debutto sarà a maggio 2027.

La produzione ‘Whitney: A Celebration of Whitney Houston’ sarà sviluppata in collaborazione con The Estate of Whitney E. Houston e Primary Wave Music e darà vita a un’esperienza concertistica creata in esclusiva per Ncl.

“Proseguiamo sulla scia del successo delle nostre produzioni ispirate alle residency di Las Vegas, dedicate ad alcuni degli artisti più iconici della musica - ha dichiarato Bryan White, vice president of entertainment production di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd -. Dopo il successo delle nostre produzioni dedicate a Prince ed Elton John, rispettivamente a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, questo nuovo spettacolo reinterpreta il leggendario repertorio di Whitney attraverso arrangiamenti contemporanei, una narrazione dinamica, effetti visivi e performance dal vivo”.

L’offerta di Norwegian Aura includerà anche “ILLUMINOX: Infinite Wonder Unboxed”, uno spettacolo di illusionismo che combina acrobazie ed effetti visivi; “The Vinyl Republic”, il nuovo collettivo di musica dal vivo di Ncl che porta l’esperienza musicale oltre i confini del teatro, e il ritorno di “LunaTique: Pop Circus”, l’apprezzato format di intrattenimento notturno riservato agli adulti.

Prima di fare base a Miami per la sua stagione inaugurale a giugno 2027, Norwegian Aura salperà il 21 maggio 2027 per un itinerario di sette giorni nel Mediterraneo da Trieste a Barcellona, con scali a La Valletta, Malta, e a Salerno e Roma (Civitavecchia).

Seguirà una traversata transatlantica di 13 giorni da Barcellona a Miami, da dove la nave darà il via alla sua stagione di crociere nei Caraibi con partenza da Miami.

Da giugno a ottobre 2027 Norwegian Aura proporrà itinerari di sette giorni nei Caraibi orientali, con scali destinazioni quali Puerto Plata, Repubblica Dominicana; St. Thomas, Isole Vergini Americane; Tortola, Isole Vergini Britanniche; e Great Stirrup Cay, l’isola privata del Brand alle Bahamas recentemente rinnovata, che ospiterà il nuovissimo Great Tides Waterpark. Nell’inverno 2027/28, poi, Norwegian Aura proporrà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali.

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