Neil Palomba torna in Msc Crociere. Il manager torna da dove aveva cominciato. Dopo un periodo trascorso in altri settori, l’ex numero uno di Costa Crociere torna in Msc in qualità di executive vice president of operations negli Stati Uniti, con il compito di gestire e sviluppare l’attività della compagnia in Nord America.

Ad annunciare la nuova nomina (insieme a quella di Josef Jungwirth a vice president of food and beverage operations sempre per Msc Cruises) è stata la stessa compagnia armatrice precisando che a Palomba spetterà anche il compito di occuparsi di Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Per 17 anni, come riporta Shippingitaly, fino al 2013, il manager di origini italiane aveva ricoperto diverse posizioni in Msc Crociere per poi trasferirsi a Ginevra. In seguito Palomba era passato alla direzione di Costa Crociere a Genova e successivamente era diventato vice presidente esecutivo e e direttore operativo di Carnival Cruise Line a Miami.

In seguito, Palomba aveva avviato una propria attività di consulenza in ambito turistico. L’attività di consulenza ora s’interrompe per tornare in Msc Crociere.